FMI e Ucrânia fecham acordo de até US$ 18 bi em ajuda financeira

KIEV - O Fundo Monetário Internacional (FMI) concordou nesta quinta-feira, 27, em emprestar entre US$ 14 bilhões e US$ 18 bilhões ao longo de dois anos para a Ucrânia. O acordo, necessário para recuperar a combalida economia do país, prevê também a liberação de outros créditos, num valor total de US$ 27 bilhões. No front político, a ex-primeira-ministra Yulia Timoshenko anunciou que disputará a presidência do país em maio.

O acordo deve ajudar estabilizar a economia do país após os três meses de protestos de rua que levaram à queda do presidente Viktor Yanukovich e à secessão da Península da Crimeia, que se uniu à Rússia. O dinheiro servirá para quitar dívidas do governo de Kiev.

Em troca, o país terá de fazer uma série de reformas econômicas impopulares que, segundo o FMI, são necessárias para evitar um calote. O Parlamento ucraniano deve aprovar o pacote ainda hoje.

"O FMI chegou a um acordo prévio com as autoridades sobre o programa de reformas econômicas", disse o fundo por meio de nota. "O apoio financeiro mais amplo da comunidade internacional desbloqueará até US$27 bilhões para a Ucrânia. Dessa verba, entre US$ 14 bilhões e US$ 18 bilhões serão do FMI."

O primeiro-ministro interino Arseni Yatseniuk, que diz que seu próprio governo é "suicida", em razão das medidas impopulares que terá de tomar, pediu a aprovação do pacote. "A Ucrânia está à beira da bancarrota", disse. / REUTERS

