FMI faz elogios à economia chinesa O FMI elogiou o goveno chinês pela administração da economia, e incitou as autoridades a aproveitarem a oportunidade para começar a ampliar a margem de variação de sua banda cambial. De acordo com a análise econômica anual "Artigo IV" do FMI, o PIB da China provavelmente irá crescer 7,5% este ano, de uma expansão de 8% registrada em 2000, enquanto o índice de preços ao consumidor deverá subir apenas 1,0% em 2001, de uma alta de 0,4% registrada no ano passado. No geral, o FMI fez amplos elogios ao comprometimento do governo chinês com políticas econômicas saudáveis e as reformas estruturais, embora argumente que Pequim precisa fazer mais para melhorar a saúde do setor bancário e o desempenho das empresas estatais. "A diretoria executiva cumprimentou as autoridades chinesas pelo excelente desempenho econômico recente, com crescimento robusto, redução da pressão deflacionária e uma forte posição externa", disse o FMI. "Os diretores viram esses desenvolvimento como um reflexo da contínua transformação da economia chinesa, apoiada por uma administração macroeconômica eficiente e reformas estruturais", disse. "Olhando adiante, embora a desaceleração global provavelmente reduza o um pouco crescimento, eles consideram que as perspectivas de curto prazo permanecem favoráveis", avalia o Fundo. Os diretores do FMI reconhecem que a política cambial da China - de restringir os movimento do yuan dentro de uma banda definida e apertada - tem "servido bem tanto à China como à região, nos últimos anos". Contudo, eles acrescentaram que a adoção de uma taxa cambial mais flexível - particularmente, num período de economia suadável - ajudaria a China, uma vez que a integraria mais completamente a economia mundial, particularmente, através de sua esperada adesão a Organização Mundial do Comércio (OMC). Em particular, o FMI sugeriu que, "num momento apropriado" as autoridades devem permitir "uma ampliação gradual da banda, e sua ligação a uma cesta de moedas". "Alguns diretores observaram que, quando a China estiver mais integrada na economia global e quando seu setor financeiro e mercados de capital tornarem-se mais sofistivados e seu controle mais difícil para manobrar, a economia receberá os benefícios de uma abordagem bem preparada para a liberação da conta capital", disse o FMI. Os diretores do Fundo declararam que a atual posição de política monetária da China "é apropriada" às condições econômicas predominantes, e novamente incitou as autoridades a considerarem a liberalização das taxas de juro para acompanhar outras reformas financeiras. A meta do governo de reduzir o déficit fiscal este ano é admirável, observou o FMI, mas os diretores também defenderam a aceleração do processo, para estimular a receita do Estado diante dos custos dos projetos para saneamento do setor bancário e para proporcionar benefícios para seguridade social e programas ambientais. "Também foi observado que a manutenção do apoio público as reformas depende do sucesso dos esforços para melhorar a governabilidade e o combate à corrupção", acrescentou o FMI.