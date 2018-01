FMI negocia novo acordo com Peru esta semana Uma missão do Fundo Monetário Internacional deve chegar ao Peru esta semana para definir as condições de um novo acordo stand-by, confirmou uma funcionário do primeiro escalão do Ministério das Finanças. "A missão que chegará esta semana dará início a definição do programa stand-by que o governo pretende assinar para os próximos dois ou três anos com o FMI", disse a fonte, que não quis ser identificada. Atualmente, o Peru mantém acordo stand-by de um ano com o FMI. Recentemente, o ministro das Finanças, Pedro Pablo, disse que o governo buscaria um acordo de dois anos com o fundo. Outra missão do FMI deve chegar ao país em setembro para revisar a evolução dos indicadores macroeconômicos do segundo trimestre. O presidente Alejandro Toledo disse na semana passada que o PIB deve crescer entre 0,6% a 0,9% em 2001, abaixo das estimativas anteriores. O Peru deve registrar déficit fiscal de entre 2% a 2,2% do PIB em 2001, acima da projeção de 1,5% do atual acordo com o FMI. As informações são da Dow Jones.