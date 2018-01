FMI reduz previsão de crescimento global em 2003 para 3,2% O Fundo Monetário Internacional cortou a sua estimativa de crescimento global, embora tenha ressaltado que um fim rápido da guerra dos EUA contra o Iraque dará um impulso para a economia mundial. Em seu relatório Perspectiva Econômica Mundial, o FMI reduziu a previsão de crescimento global de 3,7% para 3,2% em 2003, refletindo as angústias dos consumidores e das empresas, assim como o impacto da alta do petróleo em conseqüência da guerra liderada pelos EUA. A contínua turbulência no mercado acionário também influenciou na redução da atividade econômica, segundo o FMI.