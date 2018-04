FMI/Lagarde: Grécia tem feito 'grandes esforços' A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, elogiou os "grandes esforços" da Grécia ao chegar para a reunião dos ministros das Finanças da zona do euro sobre o segundo pacote de socorro para o país, que será realizada hoje em Bruxelas. "A Grécia fez evidentemente grandes esforços e agora nós precisamos continuar o trabalho, afirmou Lagarde. As informações são da Dow Jones.