Focos da gripe avícola surgem em New Jersey, EUA Quatro mercados de frangos vivos localizados no norte do estado de New Jersey encontraram aves contaminadas pela influenza aviária, segundo notícia publicada hoje no jornal The Star-Ledger, de Newark. Na última semana, dois focos da doença foram encontrados no estado de Delaware, onde mais de 100 mil aves foram sacrificadas. Autoridades sanitárias de New Jersey disseram que a doença, também conhecida por gripe avícola, não é comum no estado. O tipo de vírus encontrado é o H7, o mesmo que contaminou as granjas de Delaware. Nancy Halpern, uma veterinária do estado, disse ao jornal que os mercados recebem frangos vivos de muitos lugares, e um deles pode ter enviado as aves doentes. New Jersey tem cerca de 35 mercados de aves vivas em funcionamento. Segundo Halpern, o governo fez testes nesses mercados no final de janeiro, como todo inverno. O resultado de apenas metade desses testes foi concluído. Ela não revelou a localização exata dos mercados contaminados. Vários países baniram a importação de carne de aves dos Estados Unidos por causa da influenza aviária. Entre eles estão o Brasil, Rússia e Japão. Estes dois últimos são os maiores compradores de carne de aves dos EUA.