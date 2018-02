Foge acusado de ajudar terroristas do 11 de setembro O egípcio Mohamad El Atriss, acusado de vender carteiras de identidade falsas a dois terroristas do 11 de setembro, aparentemente fugiu para o Egito horas antes de a polícia bater em sua casa. Segundo o comandante de polícia Jerry Speziale, o suspeito, que morava em Union Towship, administrava vários negócios em Paterson e Elizabeth, Estado americano de New Jersey, onde teria vendido os documentos. As autoridades revistaram a casa e os negócios do suspeito hoje e foram informadas que ele teria tomado um vôo para o Egito pouco tempo antes. "Obviamente, ficamos desapontados", disse o comandante, sem poder confirmar o destino do egípcio. De acordo com Speziale, Atriss é acusado de vender carteiras de identidade a Khalid Almihdhar, que estava no avião que caiu sobre o Pentágono, em Washington, e a Abdul Aziz Alomari, que seqüestrou um dos aviões lançados contra o World Trade Center, em Nova York. As autoridades contactaram a Interpol para informar-lhe sobre Atriss, que não estava sob vigilância permanente. De acordo com o tenente Robert Weston, da polícia do condado de Passaic, foram localizados 75 documentos de identidade falsos, que Atriss vendia a US$ 800 cada. Entre os documentos havia cartas de motorista internacionais e cédulas de identidade do Estado de New Jersey. Segundo Speziale, a blitz de hoje foi fruto de quatro meses de investigações por parte da polícia dos condados de Passaic, Bergen e Essex, da polícia da cidade de Paterson e do FBI.