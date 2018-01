´Fogo amigo´ da coalizão mata ao menos 5 policiais afegãos Pelo menos cinco policiais afegãos morreram na província de Helmand, ao sul do Afeganistão, quando o veículo em que estavam foi atacado por engano por forças da coalizão ocidental, que confundiu o grupo com insurgentes, informou nesta sexta-feira, 16, uma fonte oficial. O acidente ocorreu na quinta-feira à noite e se desconhece o paradeiro de outros seis policiais que viajavam no veículo, embora "provavelmente tenham escapado do local", acrescentou o chefe da Polícia de Helmand, o general Mohammad Esa Eftekhari. O porta-voz da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), o coronel Tom Collins, disse que tropas americanas, que não fazem parte da Isaf, estiveram envolvidas no tiroteio. Uma equipe de investigação já se encontra na área para investigar o fato, que ocorre no contexto da grande ofensiva realizada pelas tropas ocidentais em Helmand a fim de debilitar os insurgentes talebans e facilitar a reconstrução da região. A chamada Operação Aquiles trata-se da maior ação militar conjunta lançada até o momento no Afeganistão, e está previsto que até 4,5 mil militares da Otan e cerca de mil soldados das Forças Armadas do Afeganistão participem dela. Neste ano, cerca de 400 pessoas morreram por causa da violência no Afeganistão, um número que se soma aos 4,4 mil mortos em 2006. O ano passado foi o mais sangrento desde que os talebans foram tirados do poder, em 2001.