Fogo atinge o subsolo do prédio da ONU A ONU retirou todo o pessoal dos três andares que ficam no subsolo de sua sede em Nova York por causa de um incêndio de origem elétrica, disseram autoridades. Pouco depois de os bombeiros chegarem e se dirigirem para o porão do edifício de 39 andares, o chefe de segurança da ONU, Michael McCann, anunciou pelos alto-falantes que ?o fogo está sob controle?.