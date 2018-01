Fogo atinge prédio do maior aquário da Europa Um incêndio irrompeu no Museu do Mar do Norte da Dinamarca, destruindo boa parte do prédio que abriga o maior aquário da Europa. Ninguém se feriu. As autoridades ainda não sabem qual o destino dos milhares de peixes contidos no gigantesco tanque de 4,5 milhões de litros. A causa do incêndio ainda é desconhecida.