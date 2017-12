Fogo consome 82 casas nos Estados Unidos Pelo menos 82 casas foram destruídas hoje ao oeste da cidade de Show Low por um grande incêndio florestal que afeta o Estado norte-americano do Arizona. Mais de 25.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas residências em seis outras localidades devido ao fogo. Os bombeiros temem que os fortes ventos propaguem o incêndio a outras zonas, com efeitos devastadores. Os residentes de Show Low, uma cidade com 7.000 habitantes que corre o maior perigo, receberam ordem para abandonar o local ontem à noite.