Fogo danifica monastério grego de século 14 Um incêndio danificou grandes porções de um dos monastério encravado no Monte Atos, hoje. Mas autoridades gregas disseram que nenhum ícone ou relíquia preciosa foi atingido. As chamas irromperam a 1 hora de hoje (20 horas de Brasília) no mosteiro de Helandariou, habitado por 25 monges sérvios e levou quase três horas e meia para ser debelado pelos bombeiros. O mosteiro é um dos 20 que formam o imenso encrave de construções religiosas na península, a cerca de 100 quilômetros a sudeste da Tessalônica. Ele possui relíquias do século 14 e todas as suas pinturas murais no refeitório são do mesmo período. Incêndios em 1722 e 1896 já causaram graves danos ao conjunto arquitetônico. As causas do fogo ainda são desconhecidas, mas os bombeiros desconfiam de foram causados por aquecedores. Segundo as autoridades, o incêndio queimou a maior parte da ala nordeste do mosteiro, onde se localizam a biblioteca, o refeitório, a área de entrada e recepção e despensas. Também destruiu duas igrejas pequenas, mas todos os livros, manuscritos e ícones foram removidos a tempo com a ajuda de outros monges que correram em auxílio aos sérvios. ?Foi uma sorte que não tivéssemos vítimas e que os monges conseguissem remover todas as relíquias e ícones. Infelizmente, tivemos grandes estragos no prédio?, disse Arsitos Kazmiroglou, administrador civil de Monte Atos.