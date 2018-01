Fogo expulsa moradores de Sydney Bombeiros de Sydney, na Austrália, tentam conter o fogo que se espalha nas matas ao redor da cidade nesta quinta-feira. Os moradores foram expulsos pelo incêndio, que já destruiu mais de vinte casas do subúrbio da cidade. Há meses não chove na região. O vento e o calor também ajudam a propagar o fogo. Helicópteros jogam milhares de litros de água nas matas para tentar estancar o fogo. As autoridades australianas bloquearam as estradas e interromperam os serviços de trem e eletricidade.