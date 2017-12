Fogo mata 30 em hospital psiquiátrico na Bielo-Rússia Um incêndio que acredita-se tenha sido provocado por um paciente destruiu completamente hoje um hospital psiquiátrico na Bielo-Rússia, matando 30 internos e deixando outros 31 levemente feridos. Um paciente estava desaparecido. Nenhum integrante do corpo médico estava no prédio quando teve início o incêndio na vila de Randilovshchina, cerca de 250 km a oeste da capital, Minsk. Uma porta-voz do presidente Alexander Lukashenko, Natalya Petkevich, disse que o incêndio foi provocado por um paciente piromaníaco que já tinha tentado pôr fogo no prédio duas vezes anteriormente. O interno foi morto no incêndio. Os 62 pacientes, homens e mulheres de 30 a 60 anos e cujos parentes se recusavam a cuidar deles, viviam no prédio de madeira de um andar construído em 1905, com portas trancadas e com barras nas janelas.