Fogo obriga australianos a abandonarem casas

As chamas ganharam força nesta quarta-feira por causa dos fortes ventos, que superaram 80 quilômetros por hora, espalharam as chamas e impediram o uso de helicópteros no combate ao fogo.

Há pelo menos 71 focos de incêndio ativos na região, dos quais 29 continuam fora de controle. Cerca de 3 mil bombeiros e mais de mil reforços participam da operação.

Mais de 200 casas já foram consumidas pelas chamas desde a semana passada, quando começaram os incêndios nas Montanhas Azuis. As escolas permaneceram fechadas por precaução nesta quarta-feira.

"Todo mundo está assustado", observou Rae Tabbutt, moradora de Springwood. "Tenho três amigos que perderam tudo", relatou.

Autoridades locais recomendaram aos moradores que não estivessem preparados para defender suas casas das chamas que procurassem centros para desabrigados em Sydney ou Lightgow, a oeste.

Em Sydney, um centro na região oeste da cidade abrigava hoje pelo menos 120 pessoas. Fonte: Associated Press.