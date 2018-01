Fogo pesado nas cercanias de Bagdá O estrondo de explosões pesadas estremeceu Bagdá, há pouco, depois do por do sol na capital iraquiana, provavelmente provocadas por outra operação lançada pelas tropas americanas contra insurgentes. As explosões, aparentemente causadas por armas pesadas, concentram-se, ao que tudo indica, na parte oeste de cidade e começaram a ser ouvidas às 20h40 (15h40 de Brasília). Um porta-voz militar disse que 1ª Divisão Blindada, que é responsável pela área, estava ?conduzindo operações de combate em continuação à Operação Martelo de Ferro?, a nova e agressiva tática de iniciar ataques contra rebeldes antes que eles o façam.