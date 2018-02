Fogos marcam ampliação histórica da União Européia Fogos de artifício iluminam os céus da Europa Oriental com a passagem da meia-noite, que marca a entrada oficial de dez novos países na União Européia, oito dos quais antigos membros do bloco soviético. Com a ampliação, a UE passa a ter mais de 400 milhões de habitantes e se constitui numa potência comparável aos EUA.