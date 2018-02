Foguete atinge colônia judaica em Gaza; três feridos Um foguete palestino explodiu numa colônia de judeus na noite desta segunda-feira (hora local). Três israelenses sofreram ferimentos leves. O serviço de resgate Magen David Adom informa que o foguete atingiu uma casa na colônia, que fica no extremo noroeste da Faixa de Gaza. Colonos informam que o foguete deu início a um incêndio, controlado por bombeiros. Mais cedo, um israelense ficou gravemente ferido em outro ataque com foguete. Os palestinos disparam foguetes e obuses de fabricação caseira contra assentamentos de israelenses e comunidades logo além da divisa com freqüência.