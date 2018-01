Foguete cai em edifício de Haifa e fere cinco Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas e outras cinco, em estado de choque, devido à queda de um foguete lançado pelo grupo xiita libanês Hezbollah em um edifício da cidade israelense de Haifa. A princípio, havia informações de que duas pessoas tinham ficado presas no interior do edifício, mas em seguida verificou-se que ninguém estava nesta situação, informou o "Canal 10" da televisão israelense. Na manhã deste domingo, duas pessoas morreram em um ataque do Hezbollah contra Haifa, a terceira cidade de Israel, indicaram fontes policiais. Além disso, pelo menos quatro pessoas ficaram levemente feridas na explosão de um foguete Katyusha que caiu na cidade israelense de Kiryat Shmona, junto à fronteira com o Líbano, informaram fontes militares. Ao longo do dia, em Kiryat Shmona e seus arredores, ouviam-se as explosões provocadas pelo impacto dos foguetes Katyusha lançados pelo grupo xiita libanês, e que caem nos montes que cercam a cidade. Desde que começou a atual crise, no último dia 12, o Hezbollah lançou 2.200 foguetes contra o norte de Israel, disse hoje o titular israelense de Defesa, Amir Peretz, na reunião do Conselho de Ministros.