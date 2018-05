Foguete com satélite indiano explode após decolagem Um foguete carregando um satélite de comunicação indiano explodiu hoje logo após a decolagem, durante uma segunda tentativa de lançamento realizada este ano. Imagens mostraram o foguete explodindo, fumaça e fogo logo após seu lançamento do centro espacial em Shiharikota, no Estado de Andhra Pradesh. O foguete carregava o satélite de comunicação GSAT-5P, que seria deixado em órbita.