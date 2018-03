Foguete é lançado contra o leste de Cabul Um foguete foi lançado contra o extremo leste de Cabul nesta segunda-feira, caindo perto de uma base alemã das forças de paz, informou a polícia afegã. Não houve feridos e não estava imediatamente claro qual era o alvo ou quem foi responsável pelo ataque, disse Basir Salangi, chefe da polícia de Cabul. O ataque ocorreu poucas horas depois de o comando das forças de manutenção de paz, que patrulham a capital afegã, ter sido transferido da Turquia para Alemanha e Holanda. A transferência do comando transcorreu pacificamente, numa cerimônia bastante elaborada durante a manhã. No leste do país, foguetes foram lançados contra duas bases norte-americanas, mas também não houve feridos, informou hoje um porta-voz das forças dos Estados Unidos no Afeganistão. Na tarde de ontem, três foguetes foram disparados contra uma base norte-americana em Urgun. Mais tarde, um foguete de 107 milímetros foi lançado contra uma base dos EUA em Shkhin, disse o coronel Roger King. As duas bases situam-se na província de Paktika, perto da fronteira com o Paquistão. Segundo King, aparentemente os ataques não eram coordenados. Ataques de foguetes contra bases norte-americanas são incidentes comuns no Afeganistão desde a chegada das tropas dos EUA. Os artefatos, porém, raramente atingem o alvo.