Foguete é lançado contra quartel dos EUA no Paquistão Um foguete foi disparado na madrugada de hoje contra um edifício onde pernoitavam as forças norte-americanas que buscam supostos membros da rede Al-Qaeda no Paquistão, informou um funcionário do governo paquistanês. O foguete, disparado por volta das 3h locais, não acertou seu suposto alvo e não houve vítimas. O projétil foi disparado antes do amanhecer contra um centro de capacitação profissional em Miranshah, cidade situada a 15 quilômetros da fronteira entre Paquistão e Afeganistão, comentou um funcionário do governo local sob condição de anonimato. Aparentemente, o foguete foi disparado de uma colina localizada em território afegão, acrescentou a fonte. Diversos moradores da cidade comentaram que o foguete não acertou o edifício, caindo sobre outro construído a 300 metros do primeiro. O prédio atingido estava vazio, motivo pelo qual não houve feridos. Apenas um muro foi destruído e diversas janelas se estilhaçaram. No Comando Central dos Estados Unidos, na Flórida, o tenente-coronel da Força Aérea Martin Compton disse que os oficiais desconheciam o incidente e que não possuía informações sobre a presença de soldados norte-americanos no edifício. As autoridades locais desconhecem a identidade dos autores do disparo. Porém, moradores comentaram ter encontrado panfletos de um grupo até então desconhecido chamado Mujahedeen de Warizistão do Norte - região tribal da qual Miranshah é a principal cidade. O panfleto alertava aos muçulmanos da área: "Acordem porque os governantes hipócritas desafiaram a fé e a honra do Islã ao permitirem a presença de comandos norte-americanos em Miranshah." Em Washington, os sinais de que uma "grande batalha" está sendo preparada na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão foram confirmados pelo Pentágono depois que o jornal The Washington Post publicou um artigo no qual afirmava que os EUA estão deslocando mais de mil soldados da 101ª Divisão Aerotransportada à região. Centenas de fuzileiros navais britânicos e soldados norte-americanos, canadenses, australianos e afegãos leais ao governo já operam nas montanhas e vales em torno de Khost e Gardez. De acordo com o jornal, o governo também deslocou helicópteros Apache à região.