Foguete explode perto da Embaixada americana em Cabul Um foguete explodiu em uma área perto da Embaixada americana na capital do Afeganistão, cerca de duas horas depois de o secretário de Defesa Donald Rumsfeld ter se reunido com lideranças afegãs, em outra parte da cidade. Um representante militar dos EUA disse que Rumsfeld já deixou o país, em segurança. Ninguém se feriu na explosão, que o representante atribuiu a combatentes do Taleban ou ao aliado do grupo, o líder militar renegado Gulbuddin Hekmatyar. No sudeste da África, guerrilheiros talebans emboscaram um comboio de 60 trabalhadores contratados pelo governo, que preparavam o primeiro censo nacional desde 1979. Um dos trabalhadores foi morto e 11 ficaram feridos.