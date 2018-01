Foguete mata 2 em Israel; incursão israelense mata 3 Um foguete palestino atingiu a cidade israelense de Sderot, ferindo 12 pessoas, incluindo um bebê que se encontra em condição grave, de acordo com os serviços de resgate de Israel. Informe posterior diz que duas das vítimas morreram - o bebê e uma outra criança. O ataque com míssil ocorre no momento em que os judeus se preparam para o feriado de Sukkot, a celebração da colheita da primavera. Sderot faz fronteira com a Faixa de Gaza. Os serviços de resgate informam que o foguete atingiu um prédio, mas a Rádio Israel diz que foi atingida uma passarela entre edifícios. O ataque se segue a uma série de ações similares nos últimos dias. A maioria dos foguetes "Qassam" disparados pelos palestinos a partir do norte de Gaza cai em descampados, mas a arma de fabricação caseira pode causar grande dano. O foguete foi disparado a despeito de uma grande incursão israelense em Gaza, deflagrada para deter esse tipo de ataque. Mais de 100 veículos, entre blindados, transporte de tropas e escavadeiras, entraram na região. Na ofensiva, pelo menos três palestinos foram mortos e cinco edifícios foram demolidos.