Foguete palestino fere mulher israelense Uma mulher ficou ferida nesta terça-feira quando a sua casa, na localidade israelense de Sderot, foi atingida por um dos três foguetes Qassam lançados por milicianos palestinos de Gaza, informaram fontes policiais. Outro foguete caiu perto de uma escola, na hora em que a população se preparava para ir trabalhar e as crianças iam estudar, acrescentaram as fontes. O ataque seria em represália a uma ação da Força Aérea de Israel que segunda-feira à noite, com um avião sem piloto, matou dois milicianos dos Comitês Populares da Resistência. Outros dois palestinos que estavam num carro destruído por um míssil ficaram feridos.