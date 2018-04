Foguete russo explode durante lançamento O foguete russo Proton-M explodiu nesta terça-feira durante o lançamento no cosmódromo Baikonur no Casaquistão, afirmou a agência espacial do país. O foguete "caiu no solo e explodiu no território do cosmódromo", disse a agência em um comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.