Foguetes caem perto de tropas americanas no Afeganistão Três foguetes foram lançados ontem contra uma área próxima às forças de coalizão na cidade de Khost, no leste do Afeganistão, ferindo cinco civis afegãos, segundo o porta-voz militar americano, coronel Roger King. Um dos projéteis caiu a cerca de 500 metros das tropas e um outro atingiu uma casa, causando os ferimentos. Segundo King, o terceiro não explodiu. O porta-voz afirmou que ainda não há informações de quem atirou os foguetes, nem da localização da base de lançamento. A área de Khost, a cerca de 145 quilômetros ao sudeste de Cabul, é considerada uma das partes mais seguras do país.