Foguetes disparados da Faixa de Gaza atingem Israel Uma israelense morreu nesta quarta-feira, ferida por um foguete Qassam lançado contra a localidade de Sderot, situada a poucos quilômetros da Faixa de Gaza, informou a rádio pública israelense. A mulher sofreu graves lesões e morreu pouco depois de ser hospitalizada na localidade de Ashkelon, ao norte de Gaza. No mesmo ataque, um homem foi gravemente ferido e teve de ser hospitalizado, acrescentou a emissora. Pelo menos seis foguetes Qassam disparados da Faixa de Gaza atingiram o território de Israel nas últimas horas. O braço armado do Hamas assumiu a autoria dos disparos, segundo a emissora israelense. As equipes de emergência que se deslocaram ao local atingido, em Sderot, tiveram de atender outras seis pessoas em estado de choque, segundo o prefeito da cidade, Eli Moyal. A rádio informou também que pelo menos seis palestinos foram detidos na Cisjordânia na madrugada desta quarta-feira por forças do Exército.