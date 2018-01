Foguetes lançados do Líbano ferem dois soldados israelenses Dois soldados foram feridos hoje por foguetes Katyusha disparados do sul do Líbano contra uma base militar do norte de Israel, informaram fontes do Exército israelense. Um dos feridos foi levado ao hospital da cidade de Safed, em cujo distrito fica a base. Os milicianos dispararam pelo menos três foguetes, de 120 milímetros de diâmetro, disseram as fontes. As Forças Armadas, em comunicado oficial, responsabilizam o Governo de Beirute. Por enquanto, nenhuma organização reivindicou a autoria do ataque. Normalmente, ataques com foguetes partem da milícia islâmica de Hisbolá (Partido de Deus). Grupos palestinos que operam nos campos de refugiados do sul libanês também utilizam esse recurso. É do primeiro ataque desse tipo desde 3 de fevereiro, disse o porta-voz militar. Ele acrescentou que o Exército israelense não reagiu à agressão.