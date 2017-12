Foguetes palestinos atingem localidade israelense sem causar baixas Milicianos palestinos da Faixa de Gaza dispararam na madrugada desta terça-feira (horário local) cinco foguetes artesanais Qassam contra a localidade israelense vizinha de Sderot, sem causar baixas, enquanto o Exército israelense iniciava suas operações em Dahanyie, no sul do território. Um dos foguetes caiu no telhado de uma casa, num kibutz do sul de Israel, informaram fontes policiais de Sderot, cidade com 23 mil habitantes. Segunda-feira os milicianos da resistência palestina lançaram cinco foguetes no oeste do deserto do Neguev, que limita com a Faixa de Gaza. Um deles causou danos num depósito de alimentos do kibutz Nachal Oz. O Exército israelense, que continua os ataques de artilharia contra o norte de Gaza, de onde os milicianos costumam disparar seus foguetes, começou na madrugada suas operações em Dahanyie, onde fica o aeroporto Yasser Arafat, inativo. Nas últimas semanas morreram cerca de 150 milicianos e civis em operações do Exército israelense no norte de Gaza, na capital e em outras localidades, onde Israel tenta desmontar a infra-estrutura das facções palestinas. A região de Dahanyie, ao sul de Gaza, foi invadida em junho, após o seqüestro do soldado Guilad Shalit numa operação de comandos palestinos.