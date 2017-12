Foguetes Qassam trazem morte e destruição aos palestinos, diz Abbas O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, criticou duramente os milicianos que disparam foguetes Qassam contra Israel, nesta quarta-feira, afirmando que a atitude traz "morte e destruição" aos palestinos. "Os foguetes disparados contra Israel nos trazem morte e destruição", disse Abbas, pouco antes da reunião desta quarta-feira com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Diante de centenas de funcionários da ANP que protestavam pelo atraso de salários em Ramala, Abbas questionou o motivo das mortes de "250 mártires em Gaza, além de milhares de feridos e milhares de casas destruídas". Na última operação militar israelense contra a Faixa de Gaza, que começou no último domingo, morreram 16 palestinos, cinco deles nesta quarta-feira. O Exército israelense matou centenas de palestinos em suas operações militares na Faixa de Gaza desde 25 de junho, quando milicianos seqüestraram o soldado israelense Gilad Shalit. A ofensiva também tem como objetivo diminuir o lançamento de foguetes Qassam contra o Estado judeu, algo acontece freqüentemente. Os manifestantes que compareceram ao discurso de Abbas responsabilizaram o Hamas, vencedor das eleições palestinas, pela crise financeira vivida na região. O presidente da ANP também disparou contra o Hamas, criticando principalmente a política adotada pelos atuais governantes, com o lema de "sim à fome, não à rendição". "Não serão vocês que morrerão de fome", disse Abbas dirigindo-se ao Governo do Hamas. O presidente da ANP afirmou que o Governo deve "proteger os interesses do povo e proporcionar salários e ajuda". No entanto, Abbas disse também que "a política de matar de fome os palestinos" não fará com que o povo desista, e afirmou que o boicote internacional ao Governo do Hamas significa também um castigo para a população. A suspensão das ajudas ao Hamas provocou uma crise financeira na ANP e milhares de professores de escola ameaçam fazer greve a partir da próxima semana, quando começa o ano letivo.