Foi verão na Groenlândia. Por um dia Os moradores do sudoeste da Groenlândia tiveram um verão quente este ano, mas o fenômeno durou apenas um dia, informou nesta quarta-feira o Instituto Dinamarquês de Meteorologia (IDM). Hoje, os termômetros em Nuuk, capital da Groenlândia, atingiram 24,1ºC - temperatura alta para os padrões locais - devido a ventos quentes e secos. John Cappelen, um meteorologista do IDM disse que a terça-feira foi mais quente na Groenlândia que na Dinamarca. Nuuk, na costa oeste da maior ilha do mundo, fica a apenas 300 quilômetros do Círculo Polar Ártico. Este foi o mês de agosto mais quente da história da Groenlândia. No ano passado, a temperatura média foi de 6,1ºC em agosto. O DMI começou a registrar as temperaturas na Groenlândia - um território dinamarquês semi-independente - em 1958. O fenômeno, porém, durou apenas um dia. Hoje, Nuuk registrou máxima de 9,6ºC. A maior temperatura já registrada na ilha foi 25,5ºC, em julho de 1990.