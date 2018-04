Fome começa a recuar, comemora ONU A ONU anunciou ontem ter sanado as principais causas da onda de fome que há seis meses varria a Somália. Segundo as Nações Unidas, com a melhora na colheita em território somali e no acesso de civis a alimentos distribuídos por entidades internacionais, é possível dizer que a crise está "encerrada". A situação, entretanto, continua extremamente delicada, ponderaram as autoridades.