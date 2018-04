Fome mata 700 crianças por dia no Congo, diz ministro

"Pelo menos 700 crianças com menos de cinco anos estão morrendo todos os dias nas cinco províncias, onde apenas uma entre cinco crianças possui uma dieta variada", disse Makwenge. "Cerca de 530 mil crianças com menos de cinco anos e mais de um milhão de mulheres precisam de ajuda alimentar urgente." Segundo o ministro, as províncias atingidas são as de Équateur, Kasai, Kasai Ocidental, Katanga e Maniema.

O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Pierrette Vu Thi, afirmou que a subnutrição é um problema de saúde pública na República Democrática do Congo, apesar do potencial do país para a produção de alimentos. As informações são da Dow Jones.