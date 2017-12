Fome põe em risco processo de paz em Angola O processo de paz em Angola está em risco devido à fuga de milhares de rebeldes da Unita dos campos de desmobilização para escapar da fome, segundo informações da agência de notícias portuguesa Lusa. Segundo o general Alcides Chindombe, um comandante regional do Exército angolano, nos últimos dias cerca de 6 mil guerrilheiros deixaram os campos para irem em busca de comida, enquanto um número desconhecido de mulheres e crianças morreu por desnutrição. Segundo os termos do cessar-fogo assinado em abril, o governo é responsável pelo fornecimento de comida e medicamentos nos campos de desmobilização. No entanto, segundo autoridades, cerca de 5 mil tropas da Unita já morreram de fome ou doenças nos locais. Cerca de 80 mil rebeldes da Unita e 230 mil de seus familiares se dirigiram aos campos desde o fim dos conflitos. De acordo com o governo, esse número extrapola a quantidade esperada anteriormente e faz necessária uma ajuda internacional para barrar a crise humanitária. Analistas políticos temem que a incapacidade de alimentar os rebeldes, que deveriam ser desarmados nos campos e enviados de volta à vida civil, poderá forçá-los a apelar ao banditismo e desestabilizar ainda mais o país.