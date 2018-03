<font class=chapeu>EUROPA</font><br>Polônia diz sim para a União Européia Os poloneses disseram sim para a Polônia fazer parte da União Européia. Um plebiscito realizado neste fim de semana confirmou as pesquisas sobre a entrada do país no bloco europeu. Com quase todas as urnas apuradas, 77,4% votaram a favor e 22,5% contra. Cerca de 58,8% dos poloneses aptos ao voto compareceram às urnas. Segundo a legislação polonesa, o referendo só teria validade se mais de 50% da população votasse. O presidente polonês, Aleksander Kwasniewski, disse que o país está ?retornando para a grande família européia?. A imprensa local também festejava o resultado com manchetes como ?A euforia? e ?Sim, pertencemos a União Européia". Dos 10 novos países que deverão se tornar membros do bloco econômico, em maio de 2004, a Polônia é o mais populoso, com 39 milhões de habitantes, mais que a população de todos os outro nove países juntos. Os dez novos membros são: Polônia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Lituânia, Letônia, Chipre e Malta.