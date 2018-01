Fonte do partido diz que Sonia Gandhi não será premier A líder do Partido do Congresso da Índia, Sonia Gandhi, desistiu de ocupar o posto de primeira-ministra e endossou o representante de seu partido e ex-ministro das Finanças Manmohan Singh para o cargo, segundo fontes do partido. Na década de 1990, Singh defendeu reformas econômicas enquanto ministro. Cerca de 1 mil pessoas cercaram a residência de SOnia, gritando seu nome e protestando contra as especulações de que não deverá ser primeira-ministra.