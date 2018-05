Fonte do WikiLeaks vai para cela coletiva Acusado de ter transmitido centenas de milhares de documentos secretos dos EUA ao WikiLeaks, o cabo Bradley Manning (foto) foi retirado ontem pela primeira vez do isolamento e colocado em uma cela com presos de "média periculosidade", informou a administração da penitenciária onde ele está, no Kansas. Organizações de defesa dos direitos humanos acusam o Pentágono e a Justiça americana de cometer abusos contra o acusado.