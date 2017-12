Fonte islâmica duvida da participação de Bin Laden Um ativista islâmico baseado no Reino Unido, com fontes próximas ao extremista islâmico Osama bin Laden, disse à agência Dow Jones duvidar que Bin Laden seja o responsável pelos ataques terroristas nos EUA. "Mesmo com sua confirmada capacidade logística, eu duvido que ele pudesse realizar uma operação dessa envergadura", disse a fonte. "Como esse grupo conseguiu burlar todas as precauções dos EUA? Estes ataques são sobre-humanos". No entanto, a fonte acrescentou que Bin Laden havia ameaçado "uma ação importante" há cerca de cinco semanas, levando os EUA a reforçarem a segurança no Golfo Pérsico. "A América tomou precauções no Golfo, mas ninguém esperava um ataque nos EUA", afirmou. "Eu sei que ele estava falando sobre um grande ataque, mas realizar esta série de ações sem vazamentos e sem erros é inacreditável. Se Bin Laden for o responsável, ele não é apenas, como o Ocidente o chama, um terrorista, mas um planejador muito sofisticado também". Ele disse também que duvida que um grupo palestino possa ter executado um ataque tão complexo como este. "Como eles (um grupo palestino) seqüestrariam todos estes aviões, tendo sucesso em todos as etapas?", perguntou.