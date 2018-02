Fontes: principal líder militar do Taleban é capturado

Um porta-voz do Taleban no Afeganistão afirmou que Baradar ainda está livre, mas não tinha provas disso. "Negamos totalmente esse rumores. Ele não foi preso", garantiu Zabiullah Mujahid, em entrevista por telefone. Segundo ele, o relato sobre a prisão é propaganda ocidental para minimizar a resistência dos rebeldes a uma ofensiva em Marjah, no sul afegão, um bastião do Taleban. "O Taleban está tendo êxito com nossa guerra santa. A notícia tenta desmoralizar o Taleban, que está em guerra santa em Marjah e em todo o Afeganistão", afirmou o porta-voz.

A agência de espionagem do Paquistão foi acusada, no passado, de proteger altos líderes do Taleban afegão escondidos no país. Prender Baradar poderia ser um sinal de que Islamabad está considerando cada vez mais perseguir o Taleban, ou ao menos alguns de seus membros. A prisão ocorre durante uma nova tentativa dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para negociar com líderes afegãos do Taleban, o fim de uma guerra de oito anos no Afeganistão. O Paquistão tem papel importante nesse processo, graças a seus vínculos próximos com o movimento, que o país apoiava antes dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA.

Baradar encabeça o conselho militar do Taleban e subiu ao posto após a morte, em 2006, do chefe militar mulá Akhtar Mohammed Usmani. Ele coordena operações militares no sul e sudoeste do Afeganistão. Sua área de comando se estende pelas províncias de Kandahar, Helmand, Nimroz, Zabul e Uruzgan. Segundo a Interpol, Baradar foi o vice-ministro de Defesa no regime do Taleban, que controlou o Afeganistão até ser derrubado pela invasão comandada pelos EUA, em 2001.