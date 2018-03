Foragido tinha amante e dizia ter família nos EUA Durante sua fase de foragido, Radovan Karadzic teve uma amante, dizia ter deixado uma família nos EUA e fazia visitas freqüentes a um pub de Belgrado chamado "O Manicômio", segundo disseram ontem testemunhas que o conheciam. O ex-líder servo-bósnio apresentava como "namorada" a assistente do consultório de medicina alternativa da qual era dono, segundo Zoran Pavlovic, contratado por Karadzic - que usava o nome falso de Dragan Dabic - para montar o website da clínica. Pavlovic disse também ter visitado o apartamento de Karadzic em Nova Belgrado e viu num porta-retrato uma foto de quatro meninos vestidos com camisetas amarelas do time de basquete L.A. Lakers - que Karadzic disse serem netos que viviam nos EUA. Misko Kovijanic, dono do pub freqüentado pelo fugitivo, disse que ele era um freguês habitual e costumava beber vinho tinto na taverna - curiosamente decorada com fotos de Karadzic e de seu companheiro foragido, Ratko Mladic. "Tenho muito orgulho por ele ter freqüentado meu pub e fiquei muito triste com sua prisão", disse Kovijanic. "Sua identidade falsa era muito convincente", disse Vladimir Vukcevic, o procurador do tribunal de crimes de guerra na Sérvia. "Ele se locomovia livremente por lugares públicos." Ljajic não quis revelar mais detalhes sobre a prisão de Karadzic para não prejudicar as buscas a Mladic. Karadzic aparentemente foi preso por causa de uma mudança na vontade política. O governo pró-Ocidente do presidente sérvio, Boris Tadic, chegou ao poder há duas semanas e nomeou um novo chefe de segurança, que substituiu o nomeado pelo ex-premiê nacionalista Vojislav Kostunica. A localização de Karadzic era um mistério desde 1998, quando foi considerado oficialmente foragido. Seus primeiros esconderijos supostamente incluíram mosteiros e cavernas nas montanhas em áreas remotas do leste da Bósnia.