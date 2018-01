Foram pelo menos seis os mortos na explosão em Bagdá Seis pessoas morreram na explosão de um depósito de armas controlado pelos EUA neste sábado em Bagdá. Pelos menos dez civis iraquianso ficaram feridos. O depósito guardava cerca de 80 mísseis iraquianos, foguetes e morteiros. Várias casas vizinhas ao depóstio também foram destruídas na explosão. O comando militar da coalizão disse que atacantes desconhecidos atiraram bombas incendiárias sobre o depósito. Porém, centenas de iraquianos culparam os EUA pelo desastre, aumentando ainda mais o crescente sentimento anti-americano que toma o Iraque. "Esta é a segurança que Bush nos prometeu?" perguntava Munthir Safir, com as roupas sujas com o sangue de familiares. Ao lado dele, uma mulher lamentava sobre os caixões de dois adultos e quatro adolescentes. "Não a Saddam! Não a Bush! Sim para o Islã!" gritavam os primeiros homens que chegavam ao local. Horas depois, a fumaça ainda saía de dentro da cratera formada pela explosão. Em Doha, no Qatar, sede do Comando Central dos EUA, o porta-voz Mark Kitchens culpou os desconhecidos que sup[ostamente teriam lançado as bombas sobre o depósito. "Isto não é apenas um atentado para perturbar o processo de paz. É um crime contra o povo do Iraque", disse Kitchens. O desastre ocorreu às 7h50 (00h50 no horário de Brasília), enquanto os moradore ainda durmiam ou acordavam para o café da manhã. Norte-americanos disseram que ali estavam armas táticas guardadas por Saddam, argumentando que o antigo líder iraquiano escolhia lugares como escolas, casas e outras áreas populosas para esconder tais armas. Os militares porém também guardaram ali armas coletadas em outras áreas da cidade. Com as explosões, um míssel chegou a cair a cerca de um quilômetro do depósito. Quatro casas ficaram destruídas. Dentro de uma delas, o impacto matou um senhor de 50 anos, seus quatro filhos adolescentes e sua nora de 23 anos, mãe de um criança de um ano. "Nossa casa desmoronou. É só o que eu me lembro", disse Mohammed Khazaal, de 15 anos, deitado em uma cama de hospital com a cabeça coberta por faixas e gazes. Ele era irmão da mulher morta e estava dormindo quando um míssel caiu sobre a casa. Perto dali, médicos tratavam a filha orfã de um ano dos ferimentos nas pernas. Veja o especial :