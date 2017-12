Força Aérea cingalesa bombardeia acampamento de treino A Força Aérea cingalesa bombardeou neste sábado um campo de treinamento dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE), no norte do Sri Lanka, informou o Ministério da Defesa do país. "Caças Kfir (de fabricação israelense) bombardearam uma base de ´tigres negros´ (soldados suicidas) em Iranamadu, causando-lhes sérios danos", diz o comunicado. O local atacado fica no distrito de Kilinochchi, no norte da ilha, na zona controlada pelo LTTE. Segundo uma fonte do Governo, os caças-bombardeiros lançaram pelo menos oito bombas contra as instalações tâmeis. Nos últimos dias, a guerrilha dos Tigres Tâmeis lembrou seus heróis de guerra, em cerimônia presidida por seu líder, Velupillai Prabhakaran. Por sua vez, o presidente do Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, chegou hoje à Índia em visita oficial de cinco dias, durante a qual tratará de temas bilaterais, como a vigilância conjunta de sua costa com a Marinha indiana e a ajuda humanitária à população tâmil.