Força Aérea colombiana abate avião ilegal procedente do Brasil Aviões da Força Aérea colombiana abateram em terra uma aeronave procedente do Brasil. O aparelho não dispunha de plano de vôo autorizado e sua matrícula era irregular, informaram fontes militares colombianas nesta terça-feira. O avião ingressou em território colombiano nos limites dos departamentos de Amazonas e Vaupés para logo aterrissar em uma pista de pouso na localidade de Pacoa, cerca de 600 quilômetros a sudeste de Bogotá. Um avião do serviço secreto enviado à região constatou que a aeronave procedente do Brasil tinha uma matrícula que não correspondia com a legalmente estabelecida. Também houve contatos não respondidos pela tripulação, levando ao ataque contra o avião ilegal. As fontes militares não revelaram qual era a carga transportada pelo avião nem entraram em detalhes sobre a composição da tripulação. A Força Aérea colombiana informou, por meio de um comunicado, que este foi o segundo avião ilegal procedente do Brasil inutilizado em menos de uma semana. A fronteira entre Colômbia e Brasil é palco de intenso tráfico de drogas e armas.