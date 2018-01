Força Aérea mexicana filma 11 óvnis Pilotos da Força Aérea do México filmaram 11 objetos voadores não-identificados nos céus do Estado de Campeche, diz um porta-voz do Departamento de Defesa. Um vídeo, distribuído para a mídia nesta terça-feira, mostra objetos brilhantes, alguns com pontas afiadas de luz e outros semelhantes a grandes faróis dianteiros de automóveis, movendo-se rapidamente no que parece ser um céu de fim de noite. As luzes foram filmadas em 5 de março por pilotos usando equipamento infravermelho. Elas pareciam voar a uma altitude de 11.480 pés, ou 3.500 metros, e supostamente cercaram o jato da Força Aérea que conduzia uma missão de vigilância contra as drogas. Apenas três dos objetos foram registrados em radar.