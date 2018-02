Força americana utiliza caças e drones nos bombardeios

CENÁRIO: Roberto Godoy

A intensidade do bombardeio americano no norte do Iraque não é baixa: em dois ataques separados por menos de 12 horas, os caças F-18 Super Hornet destruíram boa parte da artilharia móvel do Isil - e os drones Reaper, armados e pilotados remotamente, acabaram com pelo menos duas centrais de comando montadas sobre utilitários civis convertidos. Até agora, a ação é da Marinha. Os jatos decolaram do porta-aviões George Washington - um gigante de 332 metros de comprimento, 104 mil toneladas, 6 mil tripulantes e 90 aeronaves - que está no Mar da Arábia. Cada F-18 leva até 8 toneladas de armas. Em duplas, lançaram sobre os alvos, em Irbil, bombas de 250 quilos guiadas por raios laser. Foram atingidos 32 objetivos em oito diferentes localidades.