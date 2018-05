Força antiterror prende 12 somalis no Natal O esquadrão antiterror da polícia holandesa prendeu ontem 12 pessoas acusadas de planejar um "iminente atentado". A identidade dos suspeitos não foi revelada, mas eles seriam imigrantes da Somália com idades entre 19 e 48 anos. Promotores afirmaram que a operação foi lançada com base em informações do serviço de inteligência da Holanda, o AIVD. O alvo do suposto complô terrorista também não foi revelado pelas autoridades.