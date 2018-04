Força de Paz começa a distribuir alimentos no Haiti A distribuição de alimentos e bebida para a população haitiana, que há quatro dias vaga com sede e fome pelas ruas de Porto Príncipe, começou a ser feita hoje (16) à tarde pela Minustah (Força de Paz da ONU no Haiti). A informação é do comandante do batalhão brasileiro no Haiti, coronel João Batista Bernardes. O primeiro lote a ser distribuído é de 180 mil refeições prontas oferecidas pelos EUA.