Força de paz inicia missão na Libéria Dois helicópteros das Nações Unidas partiram na manhã desta segunda-feira de Freetown, capital da Serra Leoa, levando os primeiros soldados da força de paz para a Libéria com a missão de colocar fim a violência no país vizinho. Segundo as Nações Unidas, 190 homens vão se juntar ainda hoje aos 20 soldados nigerianos que partiram nesta manhã. Ao todo serão enviados 675 nigerianos. A África Ocidental vai liderar a força de paz com 3.250 homens, incluindo tropas enviadas por Gana, Mali, Benin e Togo.