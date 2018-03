Força de paz internacional é atacada em Cabul Homens armados com fuzis AK-47 dispararam contra uma força internacional de paz que patrulhava as ruas da capital afegã, provocando um tiroteio, disseram neste sábado oficiais. Ninguém ficou ferido no confronto ocorrido na sexta-feira entre uns 30 homens armados e um contingente britânico das forças de paz, afirmou o tenente-coronel Neal Peckham, porta-voz da força. Os atacantes dispararam várias vezes contra dois postos de controle da força de paz, responsável pela segurança em Cabul depois da queda do Taleban. "Respondemos energicamente", disse Peckham. Os 30 homens armados escaparam após o tiroteio, mas sete foram presos mais tarde. Dos detidos, cinco usavam uniformes da polícia, um tinha roupas de camuflagem, e o outro, civis. Todos foram entregues ao Ministério do Interior afegão. Ainda não se sabia ao certo os motivos do ataque.